Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга пришла с обысками в квартиры лидеров нескольких группировок футбольных фанатов, сообщил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Обыски Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Поводом для обысков стала поступившая в правоохранительные органы информация о приверженности подозреваемых к неонацистским взглядам и их возможной причастности к радикальным группировкам, поддерживающим киевский режим.

«Ведутся профилактические мероприятия», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время силовики еще проводят обыски, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее фанаты «Зенита» собирали и передавали помощь жителям Донбасса, а также высказали возмущение в связи с выступлением на стадионе группы «Би-2», известной своими высказываниями против СВО.

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