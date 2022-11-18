Тамбов, 18 ноября 2022, 12:21 — REGNUM Боевое знамя Тамбовского артиллерийско-технического училища передано 18 ноября в областной Музейно-выставочный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Торжественная церемония прошла в канун Дня ракетных войск и артиллерии и 80-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В годы Великой Отечественной войны Тамбовское артиллерийско-техническое училище выпустило 52 потока. Подготовку и переподготовку прошли семь тысяч бойцов. Выпускники сражались под Сталинградом в составе 2-й гвардейской армии.
Боевое знамя училища станет частью экспозиции музея.