Мелитополь, , 12:26 — REGNUM Резолюция с призывом к России отказаться от Запорожской АЭС, принятая Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), политически мотивирована. Об этом заявил 18 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС (сс) DENAMAX

«Принимая подобную позорную и политически мотивированную резолюцию, МАГАТЭ превращается в недееспособную структуру, которая разменяла свою компетенцию и профессионализм в угоду западным политическим интересам», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он напомнил, что Запорожская область, на территории которой находится АЭС, входит в состав России. С таким же успехом можно потребовать от США или Японии отказаться от владения своими атомными станциями, добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России отказаться от «необоснованных претензий» на владение Запорожской атомной станцией. Текст предоставили Канада и Финляндия, одобрили его 24 из 35 стран.

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