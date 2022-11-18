Москва, , 12:17 — REGNUM К сентябрю Россия компенсировала значительную часть падения импорта, что привело к ослаблению рубля с июня на 9%, однако дальнейшие перспективы его восстановления выглядят неопределенно. Следующее ослабление рубля будет связано с сокращением экспорта из-за нефтяного эмбарго, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Об этом она сегодня, 18 ноября, заявила ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За последние шесть месяцев объемы импорта России восстановились примерно на 75% после падения, вызванного экономическими санкциями, то есть в сентябре, по нашим оценкам, российский импорт сократился всего на 10% г/г против 40% г/г в середине 2К22. Восстановление сопровождалось заметной перестройкой торговых потоков и поворотом России на Восток. Основной вклад в восстановление российского импорта внес Китай, увеличив свои поставки на 21% г/г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) также укрепил свои позиции на российском рынке, показав рекордный рост на 70% г/г, в том числе за счет схемы параллельного импорта», — отметила эксперт.

По её словам, этот сдвиг в сторону поставок из Китая и ЕАЭС всё же не позволил полностью компенсировать потери от импорта с Запада, которые остались на 50% ниже, чем в 2021 году. Учитывая, что эти страны поставляли технологии, которым в ближайшее время вряд ли удастся найти замену, импорт, вероятно, останется под давлением.

«Восстановление импорта стало одним из ключевых катализаторов ослабления рубля этим летом. Тогда российская валюта потеряла около 9% своей стоимости по отношению к доллару. Однако замедление роста импорта м/м в сентябре означает, что потенциал дальнейшего восстановления, возможно, скоро себя исчерпает: слабое потребление домохозяйств и ограничения в международной торговле, вероятно, останутся основными помехами для полного возобновления импорта», — пояснила Лаврова.

Экономисты ожидают, что к 2024 году стоимость импорта все еще будет на 5% ниже уровня 2021 г. »Однако это не значит, что рубль на фоне слабого импорта будет укрепляться: он может остаться сильным в ноябре, но с декабря введение нефтяного эмбарго ЕС может привести к сокращению экспорта, следовательно, и к сужению профицита текущего счета ($158 млрд в 2023 году и $100 млрд в 2024 году). В результате мы прогнозируем снижение курса рубля до RUB 64,5/$ к концу 2022 года с дальнейшим ослаблением до RUB 70/$ в 2023 году и RUB 73,5/$ в 2024 году», — резюмировала эксперт.