Москва, 18 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. К сентябрю Россия компенсировала значительную часть падения импорта, что привело к ослаблению рубля с июня на 9%, однако дальнейшие перспективы его восстановления выглядят неопределенно. Следующее ослабление рубля будет связано с сокращением экспорта из-за нефтяного эмбарго, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Об этом она сегодня, 18 ноября, заявила ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«За последние шесть месяцев объемы импорта России восстановились примерно на 75% после падения, вызванного экономическими санкциями, то есть в сентябре, по нашим оценкам, российский импорт сократился всего на 10% г/г против 40% г/г в середине 2К22. Восстановление сопровождалось заметной перестройкой торговых потоков и поворотом России на Восток. Основной вклад в восстановление российского импорта внес Китай, увеличив свои поставки на 21% г/г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) также укрепил свои позиции на российском рынке, показав рекордный рост на 70% г/г, в том числе за счет схемы параллельного импорта», — отметила эксперт.

По её словам, этот сдвиг в сторону поставок из Китая и ЕАЭС всё же не позволил полностью компенсировать потери от импорта с Запада, который остался на 50% ниже, чем в 2021 году. Учитывая, что эти страны поставляли технологии, которым в ближайшее время вряд ли удастся найти замену, импорт, вероятно, останется под давлением.

«Восстановление импорта стало одним из ключевых катализаторов ослабления рубля этим летом. Тогда российская валюта потеряла около 9% своей стоимости по отношению к доллару. Однако замедление роста импорта м/м в сентябре означает, что потенциал дальнейшего восстановления, возможно, скоро себя исчерпает: слабое потребление домохозяйств и ограничения в международной торговле, вероятно, останутся основными помехами для полного возобновления импорта», — пояснила Лаврова.

Экономисты ожидают, что к 2024 году стоимость импорта всё еще будет на 5% ниже уровня 2021 г. «Однако это не значит, что рубль на фоне слабого импорта будет укрепляться: он может остаться сильным в ноябре, но с декабря введение нефтяного эмбарго ЕС может привести к сокращению экспорта, следовательно, и к сужению профицита текущего счета ($158 млрд в 2023 году и $100 млрд в 2024 году). В результате мы прогнозируем снижение курса рубля до RUB 64,5/$ к концу 2022 года с дальнейшим ослаблением до RUB 70/$ в 2023 году и RUB 73,5/$ в 2024 году», — резюмировала эксперт.