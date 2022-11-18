Москва, 18 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Подходы совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не отображают реальность, заявил 18 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков.

Schölla Schwarz МАГАТЭ

«Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет управляющих МАГАТЭ призвал отказаться от «необоснованных претензий» на владение Запорожской АЭС.

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