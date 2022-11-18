Москва, 18 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Москве спустя год с лишним получила продолжение громкая криминальная драма: по делу об убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи начато новое расследование, сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Убийство

«Дело в том, что убийца использовал в качестве оружия пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, — рассказал ИА REGNUM источник, близкий к следствию. — Михаила Яхонтова он убил выстрелом в грудь из этого оружия. Вторую пулю выпустил в жену банкира. Целил в сердце, но попал в плечо. Однако пуля задела крупные сосуды, и жертва истекла кровью».

Тела Михаила, его жены и сына 26 октября прошлого года нашли в квартире элитного ЖК на Мосфильмовской улице. Убийцу — Андрея Скрипкина — задержали на следующий день в Белоруссии. Мотивом расправы стал давний финансовый спор. В декабре 2013 года после отзыва лицензии у «Смоленского банка», в руководство которого входил Яхонтов, Скрипкин потерял много денег. На нем висело почти 100 млн кредита.

На следующий день после задержания в Белоруссии Скрипкин покончил с собой в СИЗО. Рассказать, где взял оружие, он не успел. Поэтому теперь возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. «Скорее всего, дело так и останется «висяком», но оставить этот вопрос без внимания российские следователи не могли», — сообщил собеседник ИА REGNUM.