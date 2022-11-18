Брянка, ЛНР, 18 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Кадры из Брянки в ЛНР после удара со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS опубликовал в своём телеграм-канале 18 ноября мэр города Евгений Морозов.

телеграм-канал мэра Брянки Евгения Морозова Последствия ночного обстрела в Брянке

На снимках видны последствия ночного обстрела. Так, второй этаж дома разрушен полностью, первый этаж — частично.

телеграм-канал мэра Брянки Евгения Морозова Последствия ночного обстрела в Брянке

По данным Морозова, киевские силовики обстрелом полностью разрушили двухэтажный дом, рассчитанный на восемь квартир. В результате обстрела ранения получила мирная жительница города.

ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 18 ноября киевские боевики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР.

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