Стокгольм, 18 ноября 2022, 12:17 — REGNUM Цена на кофе на мировом рынке с начала года упала на 40%, однако цена в магазинах в Швеции продолжает резко расти. Об этом 18 ноября написала газета DN.

Кофе. Чашка
Кофе. Чашка
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Данные по инфляции на этой неделе от Статистического управления Швеции показали, что цены на кофе в магазинах в октябре стали на 41,5% выше, чем годом ранее.

Профессор экономики Дик Дюреволл в свою очередь считает, что падение цен на мировом рынке окажет влияние на цены в магазинах только по прошествии нескольких месяцев.

Отмечается, что нарушенные пандемией цепочки поставок товаров и услуг затрудняют логистику, что ведет к удорожанию кофе в Швеции.