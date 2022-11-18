Стокгольм, 18 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Цена на кофе на мировом рынке с начала года упала на 40%, однако цена в магазинах в Швеции продолжает резко расти. Об этом 18 ноября написала газета DN.

Couleur Кофе. Чашка

Данные по инфляции на этой неделе от Статистического управления Швеции показали, что цены на кофе в магазинах в октябре стали на 41,5% выше, чем годом ранее.

Профессор экономики Дик Дюреволл в свою очередь считает, что падение цен на мировом рынке окажет влияние на цены в магазинах только по прошествии нескольких месяцев.

Отмечается, что нарушенные пандемией цепочки поставок товаров и услуг затрудняют логистику, что ведет к удорожанию кофе в Швеции.