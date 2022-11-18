Воронеж, , 12:09 — REGNUM Не менее 27 исковых заявлений в связи с мобилизацией поступило в суды регионов Центрального Черноземья, наиболее активно судятся воронежские мобилизованные — они подали 18 исков.

Мобилизация Mil.ru

На данный момент ни один из поданных исков не удовлетворён, пишет «Коммерсантъ-Черноземье «. В семи случаях в иске было отказано, часть находится в процессе рассмотрения.

Всего из 18 исков о мобилизации, поданных в воронежские суды, отказано по четырём, один не был принят из-за того, что его подал родственник мобилизованного, три иска были отозваны истцами, одно заявление передано в другой суд, остальные находятся на рассмотрении. Воронежцы обжалуют мобилизацию в связи с состоянием здоровья, отсутствием боевого опыта и даже двойным гражданством. Мобилизованные жалуются на нарушения со стороны военкоматов, однако пока поддержки в судах не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября и до конца октября. В ряде регионов уже мобилизованных граждан возвращали домой. В Липецкой области районный военком лишился должности из-за большого количества таких ошибочных мобилизаций.