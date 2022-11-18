Москва, 18 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Футбольные клубы из Крыма могут начать выступать в чемпионате России со Второй лиги. Об этом 18 ноября заявил президент Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.

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«Понятно, что логичным будет начать со Второй лиги, да и бюджеты у этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Он добавил, что не может сказать, сколько клубов пройдёт лицензирование.

«Процедура, на мой взгляд, жёсткая, но критерии установлены и понятны. Если из крымских клубов её кто-то пройдёт, то дальше уже будем думать, куда и как их интегрировать», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Измайлов заявил, что ФНЛ начнёт процедуру лицензирования крымских клубов в феврале 2023 года.