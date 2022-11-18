Вашингтон, 18 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Американский ведущий телеканала The Daily Show Тревор Ноа заявил, что после падения киевских ракет в Польше НАТО должно начать войну с Киевом.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО признала, что ракеты, которые ударили по Польше не были запущены Россией. Хорошая новость: теперь альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должна воевать с [Кивом]. А что? Правила есть правила», — сказал телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, США потребовали от стран ЕС избегать категоричных суждений, комментируя инцидент в Польше.