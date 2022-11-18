Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM За сезон навигации в 2022 году в Санкт-Петербурге по внутренним водным маршрутам перевезли более 3,5 млн человек. Об этом 18 ноября заявила директор городского Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прогулки на теплоходе в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы превысили порог в 3,5 млн пассажиров. Ещё продолжаем собирать данные, поскольку до сих пор ещё ходят отдельные судоходные компании со своими маршрутами в центре города», — отметила Бахмутская.

По данным Смольного, количество пассажиров маломерных судов, курсирующих по рекам и каналам Петербурга, в текущем году оказалось на 49,7% больше, чем в прошлом году. Отчасти этого удалось достичь из-за переориентации туристической отрасли на внутренний туризм. Отметим, что в сезон навигации в Петербурге прошли 24 культурно-массовых мероприятия.

В этом году количество причалов в Петербурге осталось неизменным, однако в следующем году ожидается обновление причальной линейки.

Сезон навигации в Петербурге стартовал 18 апреля и завершился 14 ноября 2022 года, в общей сложности продлившись 211 дней. Город получил 15,5 млн рублей доходов от речных перевозок.

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