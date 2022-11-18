В течение года по рекам и каналам Петербурга перевезли 3,5 млн человек
Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. За сезон навигации в 2022 году в Санкт-Петербурге по внутренним водным маршрутам — рекам и каналам Северной столицы — на пассажирских судах было перевезено более 3,5 млн человек. Об этом 18 ноября заявила директор городского Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы превысили порог в 3,5 млн пассажиров. Ещё продолжаем собирать данные, поскольку до сих пор ещё ходят отдельные судоходные компании со своими маршрутами в центре города», — отметила Бахмутская.
По данным Смольного, количество пассажиров маломерных судов, курсирующих по рекам и каналам Петербурга, в текущем году оказалось на 49,7% больше, чем в прошлом году. Отчасти этого удалось достичь из-за переориентации туристической отрасли на внутренний туризм. Отметим, что в сезон навигации в Петербурге прошли 24 культурно-массовых мероприятия.
В этом году количество причалов в Петербурге осталось неизменным, однако в следующем году ожидается обновление причальной линейки.
Сезон навигации в Петербурге стартовал 18 апреля и завершился 14 ноября 2022 года, в общей сложности продлившись 211 дней. Город получил 15,5 млн рублей доходов от речных перевозок.
По данным Смольного, в Петербурге действует 19 городских причалов, включая 11 «умных» — оснащенных системами видеонаблюдения, контроля подхода судов и прохода пассажиров, с круглосуточной связью с диспетчерской Агентства внешнего транспорта, с автономным энергоснабжением от солнечных панелей. В Перечне маршрутов городского водного транспорта значится 62 направления. В 2022 году к внутренним водным путям РФ регионального значения были отнесены: канал Грибоедова, Кронверкский пролив, реки Мойка, Фонтанка, Ждановка, Крюков канал, Зимняя канавка.