Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. За сезон навигации в 2022 году в Санкт-Петербурге по внутренним водным маршрутам — рекам и каналам Северной столицы — на пассажирских судах было перевезено более 3,5 млн человек. Об этом 18 ноября заявила директор городского Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки на теплоходе в Петербурге

«Мы превысили порог в 3,5 млн пассажиров. Ещё продолжаем собирать данные, поскольку до сих пор ещё ходят отдельные судоходные компании со своими маршрутами в центре города», — отметила Бахмутская.

По данным Смольного, количество пассажиров маломерных судов, курсирующих по рекам и каналам Петербурга, в текущем году оказалось на 49,7% больше, чем в прошлом году. Отчасти этого удалось достичь из-за переориентации туристической отрасли на внутренний туризм. Отметим, что в сезон навигации в Петербурге прошли 24 культурно-массовых мероприятия.

В этом году количество причалов в Петербурге осталось неизменным, однако в следующем году ожидается обновление причальной линейки.

Сезон навигации в Петербурге стартовал 18 апреля и завершился 14 ноября 2022 года, в общей сложности продлившись 211 дней. Город получил 15,5 млн рублей доходов от речных перевозок.