Бангкок, 18 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что австралийская сделка по атомным подводным лодкам не принесёт результатов, сообщает издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По словам главы французского государства, Австралии необходимо определиться со своим планом по Индо-Тихоокеанскому региону. Эммануэль Макрон предупредил, что соглашение Австралии о строительстве атомных подводных лодок с США и Великобританией «не будет реализовано», на следующий день после того, как Макрон заявил, что предложение о постройке судов французского производства «все еще находится на рассмотрении».

Отношения между Францией и Австралией ухудшились в конце 2021 года после того, как бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отменил контракт с Францией на сумму $58 млрд в пользу сделки с США и Великобританией по строительству атомных судов.

Эммануэль Макрон считает, что сделка по атомным подводным лодкам AUKUS стала «большим сигналом бедствия».

«В 2015 году мы вместе решили, как строить подводные лодки в Австралии, для австралийской промышленности, укреплять суверенитет Австралии и иметь неатомные подводные лодки, которые можно восстанавливать, ремонтировать и использовать», — пояснил президент Франции в кулуарах саммита АТЭС в Таиланде.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против «гегемонии» и «конфронтации», а также за «стабильность» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.