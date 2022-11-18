Стокгольм, , 12:14 — REGNUM И Швеция, и Евросоюз «предельно ясно» понимают, что нужно больше денег, чтобы компенсировать потери стран, которые несут ущерб в результате изменения климата. Это то, что министр Швеции по вопросам климата Ромина Пурмохтари заявила в эфире телеканала SVT прямо с саммита COP27 в Египте.

Флаги Евросоюза Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Однако она считает, что специальный фонд Евросоюза в этих целях — неправильный путь и что именно против такой формы выступает правительство Швеции

«Мы хотим предоставить больше климатического финансирования и гордимся тем, что вносим свой вклад в переходный период, особенно для развивающихся стран, и мы хотим продолжать в том же духе», — заявила министр.

Ранее Пурмохтари критиковали за двусмысленную политику: с одной стороны она говорит о приверженности Швеции своим климатическим обязательствам, с другой — финансирование на эти цели сокращается.