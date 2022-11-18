Самара, , 12:08 — REGNUM Самарская область вошла в число субъектов России с наименьшей долей курильщиков. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Сообщается, что в регионе специалисты каждый год проводят более 180 мероприятий с охватом более десяти тысячи молодых людей по профилактике курения среди молодежи. К профилактике курения также подключены социально-ориентированные общественные организации, волонтеры-медики и тренерские группы самих образовательных учреждений.

По словам главного врача самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Муравца, специалистам приходится бороться «как с обычными сигаретами, так и с электронными устройствами потребления никотина, кальянами, устройствами нагревания табака, жевательными формами никотина».

«Конечно, работа предстоит большая, но уже сейчас региону есть чем гордиться — Самарская область входит в группу регионов с наименьшей долей курильщиков. Наш показатель — 16,8%, а среднероссийский 20,3%», — приводит пресс-службе его слова.