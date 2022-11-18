Бангкок, 18 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетил столицу Таиланда Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Об этом 18 ноября сообщает официальное информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, на полях мероприятия состоялись переговоры принца с главами ряда государств юго-восточной Азии.

В частности, принц встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. В ходе переговоров представители стран обсудили поставки саудовского топлива в Сингапур, а также увеличение двустороннего торгового оборота.

Также принц Салман провёл переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. По данным SPA, встреча была посвящена сотрудничеству между двумя странами, в том числе — в сфере экономики и гуманитарных вопросов.

Журналисты отмечают, что власти Саудовской Аравии уделяют большое влияние развитию отношений со странами азиатско-тихоокеанского региона и рассматривают их как перспективный рынок сбыта энергоносителей.