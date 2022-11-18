Москва, 18 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Большинство стран мира не поддерживают санкций против России и отказываются присоединяться к ним. Об этом 18 ноября на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Против нашей страны развязана настоящая гибридная война, в то же время подавляющее большинство государств мира ― в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке ― не присоединились к антироссийским санкциям, поскольку руководствуются прежде всего своими коренными национальными интересами», ― пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: В Вене призвали немедленно отменить санкции против России

В числе таких государств и союзники России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС.

Лавров добавил, что с ними продолжается работа «по укреплению равноправного диалога и сотрудничества в различных форматах, свободного от какого-либо давления тех, кто пытается рядиться в рясу гегемона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что в настоящее время необходимо незамедлительно выходить из антироссийских санкций.

Также по теме: В Венгрии считают антироссийские санкции худшим ответом Евросоюза