Москва, 18 ноября 2022, 12:02 — REGNUM Новым Чрезвычайным и Полномочным послом России Княжестве Андорра назначен Юрий Клименко. Соответствующий указ сегодня, 18 ноября, подписал президент РФ Владимир Путин.
В указе главы государства отмечается, что Юрий Николаевич Клименко назначен послом в Андорре по совместительству.
Указ российского президента вступает в силу со дня подписания (18 ноября).
Как сообщало ИА REGNUM, новым Чрезвычайным и Полномочным послом России в Испании назначен Юрий Клименко.
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