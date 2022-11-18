Кишинёв, , 12:05 — REGNUM Развитие экономики Молдавии при таких ценах на энергоресурсы невозможно. Об этом 17 ноября на телеканале №4 заявил экс-президент республики Игорь Додон.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молдавия не выживет без дешёвых энергоресурсов, а в Румынии, в Европе их нет. Они есть в России», — сказал Додон.

По его мнению, единственным верным решением для внешней политики Молдавии является поддержание хороших отношений и Евросоюзом, и с Россией. Он подчеркнул, что молдаване должны быть хозяевами в своей стране и быть в дружеских отношениях «со всеми».

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, в октябре снизилась до $1031 в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре ожидается, что за кубометр газа Молдавия будет платить около $700 за 1 тыс. кубометров.