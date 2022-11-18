Кострома, , 12:28 — REGNUM Жителям Костромской области, участвующим в проведении специальной военной операции, доставят новогодние подарки. Об этом в ходе совещания с членами общественной организации «Боевое братство» сказад губернатор региона Сергей Ситников.

Военные Наталья Диева

Сергей Ситников «Надо организовать новогодние подарки ребятам. Я уже задачу поставил, чтобы и для 331-го и 1065-го собирали все необходимое, и 348-го полков. Пусть семьи пишут письма, отправим их вместе с посылками. Это будет самой дорогой весточкой из дома».

Отправка посылок состоится во второй половине декабря. Что именно подарят военным, пока неизвестно. Этот вопрос обсуждается.

Напомним, ранее костромичи получили 1053 посылки от родственников с теплыми вещами, письмами и сладостями. Кроме этого, благотворители закупили для мужчин лопаты, печки-буржуйки, топоры и бензопилы. Они нужны, чтобы военные могли наладить быт.

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