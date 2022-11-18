Вена, 18 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Австрийские энергетические компании будут платить налог на сверхприбыль. Такое решение приняла правящая коалиция, заявили вице-канцлер Вернер Коглер и министр финансов Магнус Бруннер 18 ноября на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

Коглер уточнил, что компании, работающие с ископаемыми источниками энергии, будут платить налог в размере 40%. При инвестировании в возобновляемые источники энергии налог могут снизить до 33%.

По словам Бруннера, такое решение справедливо, так как характер сверхприбыли компаний случаен. Такие прибыли связаны с подорожанием энергии из-за конфликта на территории б. УССР.

«Эти меры могут внести лишь временную корректуру в нынешний рыночный диссонанс, в их основу легло предписание ЕС», — пояснил министр.

В настоящее время в Австрии действует корпоративный налог 25%. Правительство страны рассчитывает, что новый налог обеспечит поступления в размере 2-4 млрд евро. Мера будет действовать, предположительно, до конца 2023 года.

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