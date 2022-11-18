Чебоксары, 18 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Суд поддержал иск о взыскании с осуждённых 11 членов преступной группы чебоксарских «обнальщиков» свыше 50,5 млн рублей, полученных в результате совершенного преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек. Правоохранители установили, что с ноября 2011 года по апрель 2017 года они проводили за вознаграждение незаконные финансовые операции по обналичиванию средств. По данным следствия, преступная группа получила более 50,5 млн рублей незаконного дохода.

На имущество арестованных решением суда был наложен — в частности, на квартиру, земельный участок и восемь банковских счётов. Ленинский районный суд Чебоксар вынес обвинительный приговор по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

После вступления приговора в законную силу прокуратура вышла с иском о взыскании в федеральный бюджет свыше 50,5 млн рублей, полученных ОПГ в результате преступления. В надзорном ведомстве отмечают, что суд удовлетворил требования, взыскав указанную сумму с ответчиков в солидарном порядке. Данное судебное решение не вступило в силу.

Отметим, что с начала 2022 года в Чувашии выявили четырёх незаконных кредиторов, часть которых работала как ломбард.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Нижегородской области были осуждены 12 членов межрегиональной банды, которые в 2013–2015 годы заработали на незаконном обналичивании 400 млн рублей

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