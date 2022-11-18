Москва, 18 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Завод «Москвич» начнёт первую сборку автомобилей уже до конца ноября. Работа предприятия, как объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, должна будет устранить проблему автомобилестроения, возникшую после ухода иностранных брендов из РФ. Новость о возобновлении деятельности знаменитого отечественного автозавода вызвала волну обсуждений среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» 18 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Тупо китайские движки вставляют в китайские корпуса и называют это производством», — пишет Михаил Иванов.

«Одно хорошо, с юмором у Собянина пока проблем нет», — считает Елена Алчевская.

«Ага, они каждый год обещают что-то, но за 20 лет так и не сделали ничего полезного для страны», — делится мнением Влад Митрофанов.

«Ценник пару миллионов будет?» — иронизирует Иван Иванов.

Некоторые пользователи с энтузиазмом восприняли новость о возобновлении деятельности автозавода.

«С чего-то надо начинать. Удачи!» — пишет Руслан Герман.

«А вы орали, что у нас своего производства нет. Вот видите, главное — верить в свою страну, верить в лучшее и не унывать», — считает Лилия Дубова.

«Ну вот, а орали, что автопром всё», — пишет Роман Чишвили.

«Так это же хорошо, что в итоге у нас скоро выйдут новые автомобили и новая марка авто. Нам это сейчас нужно», — размышляет Мелания Завгородная.

Другие пользователи вспомнили неудачные проекты в сфере российского автомобилестроения.

«Ё-мобили собирать будут?» — интересуется Павел Трофимов.

«Сергей Семёнович мужик вроде осторожный и громкими словами не кидается. Припомнят же ведь, ох, припомнят», — иронизирует Серёга Мел.

«У них всё в будущем. Всё так красиво, но в будущем», — пишет Dima Stepanov.

Напомним, «Москвич» планирует производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан. По прогнозам автоэкспертов, «Москвич» в базовой комплектации будет стоить от 1,5 до 2 млн рублей.