Москва, , 12:01 — REGNUM Сенаторы должны совместно с профильными министерствами сократить разрыв в уровне жизни между российскими селами и городами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на парламентских слушаниях в палате парламента.

Село в Ленобласти lenobl.ru

По словам сенатора, урбанистическая повестка в России набирает обороты, и жители всегда сравнивают уровень жизни в городе и на селе.

«Уровень жизни в городской черте начинает расти: современные школы, поликлиники, огромная программа благоустройства общественных пространств. Естественно, жители сельских территорий не только хотят видеть у себя качественные рабочие места», — сказал Двойных.

Напомним, ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявлял, что единороссы внесли ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы поправки, которые предусматривают выделения дополнительных средств на программу комплексного развития сельских территорий.

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