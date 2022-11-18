Токио, , 11:55 — REGNUM Поездки премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Японию 19 ноября не будет. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Наследный принц отменил свой визит, причина такого решения не называется. Из-за отмены поездки не состоится встреча Мухаммеда бен Сальмана с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, намеченная на 20 ноября.

О возможном визите кронпринца в Японию сообщило 17 ноября агентство Kyodo.

Как сообщало ИА REGNUM, в Токио отменён бизнес-форум, в котором должны были участвовать представители Саудовской Аравии.

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