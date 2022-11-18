Москва, 18 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Новым Чрезвычайным и Полномочным послом России в Испании назначен Юрий Клименко. Соответствующий указ сегодня, 18 ноября, подписал президент РФ Владимир Путин.

Efraimstochter Флаг Испании

Указ главы государства вступает в силу со дня подписания (18 ноября).

Ранее послом России в Мадриде (Испания) был Юрий Корчагин. Он освобожден от должности.

ИА REGNUM ранее сообщало, посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Корчагин был вызван в МИД Испании.

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