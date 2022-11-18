Тюмень, 18 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук оштрафован за нецелевое использование субсидии из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА REGNUM Наука

Надзорное ведомство в ходе проверки Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН выявило, что организацией допущено нецелевое использование субсидии на сумму 4 млн 280 тыс. рублей. Данная субсидия центру выделялась в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина на трудоустройство выпускников вузов 2020 года на исследовательские позиции в научные организации.

Центр трудоустроил 10 выпускников, пятеро из которых не соответствовали условиям субсидирования — не являлись выпускниками 2020 года, имели основное место работы.

По постановлению прокуратуры суд привлёк центр по ст. 15.14 КоАП РФ («Нецелевое использование бюджетных средств») к ответственности в виде штрафа в размере 5% суммы, использованной не по целевому назначению — на 214 тыс. рублей.

Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН оспаривал данный вердикт в Арбитражном суде региона. Однако и другая судебная инстанция оставила первоначальное решение без изменения.