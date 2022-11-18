Москва, , 14:27 — REGNUM В этом году завершается набор участников в масштабный проект массового обучения россиян востребованным профессиональным навыкам в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Один из федеральных операторов проекта — Академия Ворлдскиллс Россия — предлагает более 800 образовательных программ по различным направлениям, среди которых есть как программы для имеющих среднее или высшее профессиональное образование, так и программы для тех, кто окончил только школу. Перечень востребованных программ определили совместно федеральный оператор и органы службы занятости в каждом регионе, он зависит от структуры экономики региона, наличия вакансий или перспектив самозанятости и предпринимательства по конкретным видам профессиональной деятельности.

«Есть так называемые сквозные профессии, которые востребованы в любом регионе — повара, парикмахеры, электрики, водители. Но есть регионы сырьевые, нефтяные или промышленные, где востребованы соответствующие профессии. Например, промышленное рыбоводство развито в регионах на берегах морей. Профессия оленевод-механизатор востребована в северных регионах, обработка янтаря — в Калининграде и так далее», — отмечает заместитель генерального директора Агентства развития навыков и профессий, директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

Среди профессий реального сектора, обеспечивающих массовую занятость, наиболее популярны у россиян направления сферы услуг (например, поварское дело, эстетическая косметология, медицинский и социальный уход), а также сварочные технологии и электромонтаж. Остаются востребованными бухгалтерский учет, социальная работа, документоведение. Кроме того, популярны и IT компетенции — это веб-технологии, графический дизайн.

В июле этого года Татьяна Поминова из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры прошла профессиональное обучение по профессии «Кондитер» в Советском политехническом колледже и уже в сентябре обратилась в Советский центр занятости населения на получение единовременной финансовой помощи для открытия собственного дела — «Мини-кондитерская на дому».

«Для успешного процветания кондитерского бизнеса мало иметь свободные денежные средства. Очень большое значение имеет наличие специального образования, с чего я и начала благодаря национальному проекту «Демография». Оптимальный вариант — мини-кондитерская, в ее организации мне помогли в нашем центре занятости населения. Если дело пойдет хорошо, заказов станет больше и больше, можно будет расширить производство до цеха, кондитерской пекарни или кафе-кондитерской. Но и о фабрике не стоит забывать. Может быть, через несколько лет такой вариант тоже станет не только возможным, но и выгодным», — прокомментировала Татьяна.

Программы Академии Ворлдскиллс Россия реализуются по всей стране сетью из 1766 центров обучения и постоянно растет. Сейчас в нее входят более 150 вузов, свыше 200 центров дополнительного профессионального образования, а также колледжи и другие образовательные организации. При этом почти 50% центров расположены за пределами столиц регионов, в нестоличных населенных пунктах.

«В центре нашей программы — человек, который хочет найти работу или открыть свое дело. Поэтому вся система нашей работы строится вокруг этой цели. Мы стремимся обеспечить доступность обучения по востребованным профессиям для всех заинтересованных граждан, подчеркивает Светлана Крайчинская. — Примерно 75% наших программ предполагают очное обучение, так как невозможно дистанционно подготовить, например, медсестру или сварщика. Мы решаем задачу доступности обучения путем увеличения количества центров обучения в регионах и даем возможность в любом регионе пройти обучение такого же высокого уровня, как в городах федерального значения».

Национальный проект помогает гражданам трудоустроиться, открыть свое дело или сохранить имеющуюся занятость, если они находятся под риском увольнения либо имеют недостаточную квалификацию. По итогам обучения выпускники получают документ — свидетельство или диплом. Если участник ориентирован на открытие своего дела, то региональный центр «Мой бизнес» оказывает ему дополнительную помощь.

По итогам прошлого года 89% из тех, кто прошел обучение по программам Академии Ворлдскиллс Россия, были трудоустроены на вакансию, сохранили текущее место работы или стали предпринимателями.

Стать участником проекта и пройти бесплатное обучение могут безработные, сотрудники под риском увольнения, молодежь до 35 лет, женщины с детьми, а также предпенсионеры и граждане в возрасте 50 лет и старше.

Узнать подробнее об образовательных программах национального проекта «Демография» и записаться на обучение можно на сайте trudvsem.ru. Срок набора участников ограничен в связи с окончанием года.

Вместе с тем программа бесплатного переобучения по востребованным на локальных рынках труда направлениям будет продолжена в 2023 году.

«Переобучение граждан по востребованным на рынке труда направлениям показало себя как эффективный инструмент содействия занятых. Еще на старте обучения гражданин понимает, где он будет трудиться после завершения курсов. Эта работа будет продолжена и в 2023 году. Воспользоваться программой смогут более 138 тыс. человек», — отметил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.