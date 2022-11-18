Уфа, 18 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Товарооборот Башкирии с Египтом за девять месяцев 2022 года увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Сообщается, что товарооборот был представлен преимущественно экспортными поставками, которые увеличились на 80,4%.

«Последние годы мы наращиваем внешнеторговый оборот с Египтом. Если в 2021 году рост товарооборота составил около 25%, то за 9 месяцев текущего года мы отмечаем увеличение товарооборота почти на 75%, причем в основном это экспорт», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой.

Отмечается, что наибольший рост в экспорте показали органические химические соединения, химическая промышленность, металлы и изделий из них, целлюлозно-бумажные изделия и древесина.