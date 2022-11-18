Село Верхний Мамон, Воронежская область, 18 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Воронежской области, он подозревается в неоднократной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

41-летний житель Верхнемамонского района региона был задержан полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ по Воронежской области.

По данным полиции, мужчина был в апреле этого года судом признан виновным в действиях, направленных на дискредитацию российских военных. Тогда он отделался административным наказанием.

«Однако злоумышленник продолжил осуществлять противоправную деятельность. В июне–июле текущего года в мессенджере на общедоступном для неопределенного круга лиц канале, являясь его администратором, размещал дискредитирующие информационные блоки (репосты) о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — уточнили в полиции.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уже уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях». Мужчина дал признательные показания. Согласно санкции данной статьи, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.