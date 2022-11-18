Будапешт, , 11:51 — REGNUM Венгерский футболист Кристиан Тот пожизненно дисквалифицирован из-за того, что направил пистолет на ассистента главного арбитра во время матча региональной лиги. Об этом 18 ноября сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пистолет Snim.net

Инцидент случился 7 ноября. Во время матча некий человек, находившийся рядом со скамейкой запасных направил пистолет на судью. В тот момент никто этого не увидел, но после публикации фотографии в Twitter на жест обратил внимание отец арбитра.

Судейский корпус проинформировал Венгерскую футбольную федерацию об инциденте и подал жалобу в полицию. Человека с пистолетом был идентифицирован как футболист Кристиан Тот, который во время матча не должен был находиться на скамейке запасных.

Венгерская футбольная федерация пожизненно дисквалифицировала игрока. Также против него возбуждено уголовное дело.

Сам футболист извинился за свои действия. По его словам, это была шутка, а пистолет был игрушечным.