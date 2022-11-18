Москва, , 11:51 — REGNUM Снижается нагрузка на микро- и малый бизнес в виде упрощения (отмены) представления налогоплательщиками налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды, что в настоящее время реализуется благодаря проекту автоУСН национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Налоговый режим введен в виде эксперимента в четырех субъектах Российской Федерации — Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

Уже сейчас применять новый режим могут вновь зарегистрированные организации и предприниматели, подав уведомление о переходе на автоУСН. Действующие налогоплательщики также вправе подать уведомление, но перейти на режим они смогут с 1 января 2023 года.

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения могут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых численность работников не превышает пяти человек, а годовой доход — 60 млн руб. На автоУСН налогоплательщику предлагается выбрать объект налогообложения «Доходы» с налоговой ставкой 8% или «Доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставкой 20%.

Основными преимуществами нового налогового режима являются освобождение от уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуальных предпринимателей, снижение непроизводственных издержек, связанных с налоговым администрированием, а также упрощением значительного количества налоговой отчетности и отчетности в фонды.

Налог при применении автоУСН исчисляется налоговыми органами самостоятельно на основании данных контрольно-кассовой техники и уполномоченных банков, а также сведений о доходах, внесенных налогоплательщиками в необходимых случаях в Личном кабинете.

Всю деятельность можно будет вести не только через ЛК автоУСН, но через специальные кабинеты уполномоченных банков. Таким образом, налогоплательщики могут освободить время для решения наиболее важных задач.

Период проведения эксперимента по введению автоУСН установлен до конца 2027 года. При этом по итогам 2023 года планируется рассмотреть возможность масштабирования режима на большую часть территории Российской Федерации.

К проекту уже подключились семь крупнейших банков — АО КБ «Модульбанк», ПАО Сбербанк, Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк ВТБ.

1 июля 2022 года стартовал новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоУСН)» для микро-предпринимателей.

Один из важнейших векторов развития взаимоотношений Федеральной налоговой службы с налогоплательщиками направлен на автоматизацию процессов формирования налоговой базы и исчисления налогов на платформе налоговых органов. Первым шагом в этом направлении, показавшим свою эффективность, стал проект по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».