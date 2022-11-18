Вашингтон, 18 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался принять участие в международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Об этом сообщает американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Издание ссылается на информацию, полученную от американских сенаторов. Они рассказали, что выступление Эрдогана изначально было включено в повестку дня. Также планировалось выступление и других турецких чиновников.

Отмечается, что Турция отказалась от участия в конференции, сославшись на необходимость сохранения «зерновой сделки». Однако американские сенаторы считают, что дело в другом.

Издание приводит мнение сенатора Джима Риша, который полагает, что Эрдоган не хотел слушать упреки американских законодателей, недовольных «задержкой» вступления Швеции и Финляндии в НАТО.