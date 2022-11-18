Минск, 18 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. С конца февраля 2022 года в Белоруссию прибыли свыше 65 тыс. жителей территории б. УССР. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с территории б. УССР

«С 24 февраля по 18 ноября в Республику Беларусь с… территории [б. УССР] прибыло 65 627 [жителей территории б. УССР]: через … границу [территории б. УССР и Белоруссии] — 15 890, транзитом через Польшу — 39 728, через Литву — 8414, через Латвию — 1595», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за последнюю неделю в республику прибыли свыше 1,3 тыс. жителей территории б. УССР, которые приехали в Белоруссию транзитом через страны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре заявил, что многие жители территории б. УССР хотят остаться в России.