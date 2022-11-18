Калининград, 18 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Известный китайский автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) планирует сотрудничать с российским «Автотором» по сборке автомобилей в Калининграде. По информации газеты «Ведомости», в компании подтвердили подготовку к запуску производства автомобилей новых брендов и сотрудничество с несколькими новыми партнерами. Однако в силу требований конфиденциальности назвать их отказались.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Один из собеседников издания утверждает, что стороны уже дошли до подписания соглашения.

Кроме того, отмечается, что BAIC — не единственный концерн из КНР, с которым «Автотор» будет работать. Уже ведутся переговоры с подразделениями Chery.

Напомним, «Автотор» после начала СВО лишился своих основных сборочных партнеров — BMW и Hyundai-Kia.

Позже основатель «Автотора» Владимир Щербаков объявил, что с октября 2022 года начнется перезагрузка всего производства.

В 2023 году «Автотор» планирует выпустить 50-70 тыс. автомобилей, об этом говорил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.