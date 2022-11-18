Грозный, 18 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Чечне назначен новый руководитель Совета безопасности республики. На эту должность назначен Турпал-Али Ибрагимов. Ранее секретарём Совбеза был командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов. Его отставку по личной просьбе глава Чечни Рамзан Кадыров принял в конце октября 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Представляя нового секретаря Совбеза Турал-Али Ибрагимова, Кадыров выразил уверенность, что он справится с возложенными на него обязанностями. Напомним, ранее Ибрагимов работал министром Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике, министром имущественных и земельных отношений, главой Шалинского района, первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики.

«Он много лет эффективно трудится в команде первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель. Без сомнения, Турпал-Али справится и с этими обязанностями», — отметил Кадыров.

Напомним, отставка Апты Аладудинова с поста главы Совбеза Чечни была связана с назначением его на должность заместителя командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.