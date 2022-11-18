Брянск, , 11:52 — REGNUM Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

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По решению антитеррористической комиссии, жёлтый уровень террористической опасности продлевается на 15 суток с 14:00 20 ноября. Гражданам рекомендуется при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

На территории области также запрещены полёты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.