Тбилиси, 18 ноября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа заявил, что, когда матерился перед видеокамерами, то не адресовал свои слова в адрес сенатора США Джинн Шейхин. Об этом он 17 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По словам политика, его фраза была вырвана из контекста. До этого он якобы просто шутил с журналистами, и фраза с матом была продолжением шутки.

«В любом случае мне жаль, если кто-то понял моё высказывание в том контексте, в котором его подали национальные СМИ», — сказал Заркуа.

Он добавил, что обычно СМИ не распространяют черновой материал, но в этот раз мораль журналистов столкнулась с возможностью сделать скандальный материал.

Напомним, Заркуа комментировал заседание Сената США, где прозвучала резкая критика в адрес грузинских властей из-за «отката от демократии». Шейхин предложила подумать над тем, чтобы пересмотреть стратегию отношений Вашингтона и Тбилиси.