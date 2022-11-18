Архангельск, 18 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Архангельской области на фоне проведения частичной мобилизации в ВС РФ вырос спрос на временных работников. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба платформы по трудоустройству Hh.ru.

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«За последний месяц количество вакансий, подразумевающих временную работу, в России выросло на 52% по сравнению с началом осени, в Архангельской области — на 86%», — сообщили в пресс-службе.

Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам (14% от общего числа «временных» вакансий), менеджерам по продажам (8%), упаковщикам (7%), водителям (7%), продавцам (5%), операторам call-центров и учителям (по 3%), а также врачам и программистам (по 2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с начала года реальная зарплата сократилась почти на 6%.

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