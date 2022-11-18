Красноярск, 18 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Новый комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Красноярска утверждён. Как сообщили ИА REGNUM 18 ноября в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, документ подписала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Реализацию плана продлили до 2026 года. Расширен перечень промышленных предприятий, занимающихся экологической модернизацией производств. К ранее имеющимся в списке (АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «СГК», ООО «Красноярский цемент») добавились АО «Красноярский завод синтетического каучука», ООО «КраМЗ», ОАО «Красцветмет», ООО «ЛПЗ «Сегал», АО «КрЭВРЗ» и АО «Сибагропромстрой».

В соответствии с установленными для предприятий квотами промышленных выбросов разработаны планы мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух.

Власти края утверждают, что в регионе продолжится работа по снижению выбросов от транспорта. В том числе она предполагает обновление общественного транспорта, ремонт трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Частный сектор планируют перевести на альтернативные источники теплоснабжения.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, финансирование комплексного плана — 59,4 млрд рублей. Большую часть средств направят промышленные предприятия. Кроме того, будут выделены средства из федерального и краевого бюджетов.

«К 2026 году совокупный объём выбросов будет снижен не менее, чем на 22%», — отметил министр.

Крупные предприятия тем временем отчитываются о проводимой экологической модернизации.

Что касается транспортного вопроса, для Красноярска приобретено 62 троллейбуса и 25 трамваев.

Напомним, мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух ведутся в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Они, в том числе, охватывают Норильск, Минусинск, Ачинск, Лесосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно выводам Счётной палаты Красноярского края, реализация региональных проектов нацпроекта «Экология» в 2021 году не оказала существенного влияния на решение экологических проблем в регионе. Как подчеркнули аудиторы, проводимые мероприятия преимущественно были направлены на частичное решение накопленных ранее проблем в области экобезопасности и защиты окружающей среды.

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