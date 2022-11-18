Якутск, , 12:00 — REGNUM Представить себе весь Дальний Восток территорией опережающего развития пока трудно. Кроме того, непонятно, откуда возьмут финансирование на столь масштабную цель. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября политолог из Якутии Андрей Данилов.

Дальний Восток Tsibin Konstantin

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«Объединить-то можно всё, что угодно, но для того, чтобы развивать территории, всегда нужны финансы. Учитывая, что министерство финансов у бюджета одалживает деньги, выпускает облигации госзайма, то, я думаю, экономика пока не в том состоянии, чтобы вытянуть такой большой проект, как объявление всего Дальнего Востока территорией опережающего развития», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что экономика России становится более зависимой от Китая, а потому есть обеспокоенность, какую роль зарубежные инвесторы будут играть на Дальнем Востоке в условиях ТОР. Сферами, в которых возможно плодотворное сотрудничество, эксперт назвал добычу морских ресурсов, полезных ископаемых, деревообработку, сельское хозяйство.

«Я скептически к этому отношусь. Как это будет выглядеть, пока не понятно, надо смотреть детальный план, который будет разработан совместно с правительством. Только одна Якутия — это пять европейский государств, а если прибавить и остальные регионы ДФО — это огромная территория с особыми условиями для развития. Но и мало создать условия, надо ещё как-то профинансировать, и неизвестно, кто к этому может подключиться. Сейчас не лучшие времени не только для нашей экономики, но и для мировой. Что это будет под собой подразумевать, что такая огромная территория будет ТОР? Как это будет влиять на коренные народы?» — задаёт вопросы Андрей Данилов.

Он напомнил, что в соответствии с законом об этнологической экспертизе даже прокладка трубы на территории, где живут коренные малочисленные народы, должна проходить с соблюдением определённых норм.

«Ещё один момент — как население вообще к этому отнесётся? Дальний Восток итак не очень воспринял раздачу гектаров, попытки построить в Якутии газоперерабатывающий завод. Люди в ДФО беспокоятся о тайге и боятся экологических проблем — загрязнения рек, строительства крупных предприятий. Это всё надо тоже продумать, как с этим нужно будет работать, как бороться с нерадивыми недропользователями», — также сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, весь Дальний Восток планируют объединить в территорию опережающего развития. Об этом на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая заявил полпред президента РФ Юрий Трутнев.