Алжир, 18 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Правительство Алжира отклонило запрос депутатов парламента страны на приостановку действия статей уголовного законодательства, подразумевающих применение смертной казни. Как сообщает Algerie Presse Service, с таким заявлением выступил в Национальной ассамблее Алжира министр юстиции Абдельрашид Тибби.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

«Алжирское государство пошло на компромисс посредством политического решения заморозить исполнение смертной казни 30 лет назад, — заявил Тибби. — В последние годы мы предприняли шаги по сокращению статей, предусматривающих подобное наказание».

«Мы полны решимости не возвращаться к применению смертной казни, поскольку мы не убеждены в целесообразности этого с точки зрения сдерживания преступности», — сказал он.