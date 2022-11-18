Москва, , 11:43 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, президент России Владимир Путин в связи со смертью президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова выразил соболезнования родным и близким легендарного фигуриста, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что ушёл из жизни выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлечённый любимым делом человек, принёсший России первое в истории олимпийское «золото» в танцах на льду.

«Светлая память о спортивном деятеле поистине мирового масштаба — навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, всех поклонников фигурного катания. Искренне разделяю огромное горе», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в возрасте 76 лет умер президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Читайте также: Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков