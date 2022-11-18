Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Обманутые дольщики Ленинградской области, после получения этого статуса, стали чаще отказываться от ожидания квартир, отдавая предпочтение денежной компенсации за недостроенное жилье. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 18 ноября заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

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По его словам, сумма компенсации рассчитывается после того как Наблюдательный совет Фонда развития территорий принимает соответствующее решение. Размер возмещения определяет независимый оценщик. Он ориентируется на стоимость квартир с аналогичной площадью, находящихся в том же муниципалитете и на той же стадии строительства. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, с 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра в областной новостройке выросла почти в два раза: с 67,4 тысяч рублей до 123,4 тысяч рублей.

«В этом году выросло количество обращений с просьбой пересмотреть решение в пользу выплаты — граждане хотят вложить средства в новое жилье, а не дожидаться старого», — отметил чиновник.

В администрации региона указали, что до конца 2023 года компенсации получат 2,1 тыс. человек, а готовым жильем планируется обеспечить около 15 тыс. человек. Для этого в настоящий момент Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство 44 проблемных объектов, силами привлеченных инвесторов продолжается работа по 27 домам.

Добавим, что за последние 4,5 года правительство Ленинградской области восстановило права свыше 24 тыс. человек, завершило строительство около 100 проблемных объектов.

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