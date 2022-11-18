Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. За прошедший сезон навигации 2022 года на водных объектах Санкт-Петербургу погибли 39 человек. Об этом сообщил 18 ноября заместитель руководителя территориального органа МЧС России по Санкт-Петербургу, главный государственный инспектор по маломерным судам Санкт-Петербурга Виктор Колесов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году была у нас гибель на водных объектах, 39 человек погибло, из них двое детей. Двое детей погибли на территории пляжа Курортного района», — заявил Колесов.

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Причиной гибели несовершеннолетних инспектор назвал момент, когда родители оставляют детей у воды без внимания. При этом спасателям удалось спасти 48 человек.

Больше всего людей погибли в водоёмах в Выборгском районе Петербурга, девять человек. На втором месте в этом антирейтинге — Красносельский и Невский районы, там на водных объектах погибли по пять человек в каждом районе.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в конце лета стояли высокие температуры. В связи с этим жители и гости города активно заполняли городские пляжи и купались.