В Афганистане отвергли заявление США об угрозе со стороны «Талибана»*
Кабул, 18 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Территория Афганистана, находящаяся под управлением движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будет использоваться против какой-либо страны. Об этом заявил Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета «8 Собх».
Ранее министр обороны мулла Якуб на встрече со специальным представителем Организации исламского сотрудничества Тариком Али Бахитом подчеркнул, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержено выполнению условий соглашения в Дохе.
«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержен выполнению моглашения в Дохе и никому не позволит использовать афганскую территорию против других стран», ― процитировал слова муллы Якуба Инаятулла Хорезми, пресс-секретарь министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Билал Карими, заместитель официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также заявил, что границы Афганистана теперь более безопасны, чем когда-либо прежде, и радикалы не допустят создания угрозы с территории Афганистана для других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября ФБР и Национальная разведывательная служба США заявили, что контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном способствует росту насилия и ухудшению условий жизни населения и представляет угрозу национальной безопасности США.