* запрещённая в России организация

Кабул, 18 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Территория Афганистана, находящаяся под управлением движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будет использоваться против какой-либо страны. Об этом заявил Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Ранее министр обороны мулла Якуб на встрече со специальным представителем Организации исламского сотрудничества Тариком Али Бахитом подчеркнул, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержено выполнению условий соглашения в Дохе.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержен выполнению моглашения в Дохе и никому не позволит использовать афганскую территорию против других стран», ― процитировал слова муллы Якуба Инаятулла Хорезми, пресс-секретарь министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Билал Карими, заместитель официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также заявил, что границы Афганистана теперь более безопасны, чем когда-либо прежде, и радикалы не допустят создания угрозы с территории Афганистана для других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября ФБР и Национальная разведывательная служба США заявили, что контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном способствует росту насилия и ухудшению условий жизни населения и представляет угрозу национальной безопасности США.