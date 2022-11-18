Москва, , 11:41 — REGNUM Киев по-прежнему располагает возможностями для изготовления и применения «грязной бомбы», заявил 18 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Возможности для изготовления подобного устройства [«грязной бомбы»] и его применения в провокационных целях [у Киева] есть», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что Москва приняла к сведению резолюцию МАГАТЭ, согласно которой по итогам проверки трех объектов на территории б. УССР не обнаружило на них признаков изготовления «грязной бомбы».

«Однако эти три объекта отнюдь не все, чем располагает киевский режим в данной области», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резолюцию, подтверждающую, что на территории б. УССР не обнаружено следов изготовления «грязной бомбы», принял совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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