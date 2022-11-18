Москва, 18 ноября 2022, 11:41 — REGNUM Киев по-прежнему располагает возможностями для изготовления и применения «грязной бомбы», заявил 18 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат добавил, что Москва приняла к сведению резолюцию МАГАТЭ, согласно которой по итогам проверки трех объектов на территории б. УССР не обнаружило на них признаков изготовления «грязной бомбы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее резолюцию, подтверждающую, что на территории б. УССР не обнаружено следов изготовления «грязной бомбы», принял совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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